Берлускони назвал шуткой слова об обмене алкоголем с Путиным

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, что его слова о том, что он и президент России Владимир Путин обменялись подарками с алкогольными напитками, были шуткой, сообщает агентство Adnkronos. Политик пояснил, что во время общения с представителями партии «Вперед, Италия» он сказал, что получил от российского лидера 20 бутылок водки и отправил в ответ 20 бутылок ламбруско. По его словам, собравшиеся поняли, что это неправда.

Один из депутатов спросил, обменялись ли мы подарками, на что я ответил: «Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками ламбруско». Все поняли, что я шучу, — сказал Берлускони.

Он при этом не уточнил, называл ли его Путин «одним из пяти настоящих друзей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Путин подарил Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения.

Ранее бывший итальянский премьер заявил на закрытой встрече с депутатами партии «Вперед, Италия», что ко дню рождения 29 сентября он получил от российского лидера 20 бутылок водки и «очень доброе» письмо. В нем Путин назвал Берлускони первым из пяти своих настоящих друзей. Бывший глава кабмина отметил, что в ответ отправил российскому лидеру письмо и несколько бутылок вина.