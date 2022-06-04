Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Об этом свидетельствует то, что большинство стран отказалось осуждать российскую спецоперацию, отметил он в статье, опубликованной Giornale.
Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего, — подчеркнул бывший премьер.
Берлускони отметил особую позицию Турции, которая также не пошла против Москвы, хотя в НАТО играет важную роль. При этом он указал на изоляцию России от Запада в ситуации, когда Запад изолирован от мира, что назвал тревожным знаком.
Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони заявил: Европа должна убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта. Он также добавил, что Риму не стоит афишировать поставки вооружения на Украину, поскольку это делает Италию соучастником конфликта.