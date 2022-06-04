Берлускони: на Украине проявилась изоляция Запада от мира Экс-премьер Италии Берлускони: ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира

Фото: Gloria Imbrogno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Об этом свидетельствует то, что большинство стран отказалось осуждать российскую спецоперацию, отметил он в статье, опубликованной Giornale.

Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего, — подчеркнул бывший премьер.

Берлускони отметил особую позицию Турции, которая также не пошла против Москвы, хотя в НАТО играет важную роль. При этом он указал на изоляцию России от Запада в ситуации, когда Запад изолирован от мира, что назвал тревожным знаком.

Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони заявил: Европа должна убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта. Он также добавил, что Риму не стоит афишировать поставки вооружения на Украину, поскольку это делает Италию соучастником конфликта.