Берлускони госпитализирован в Монако

https://static.news.ru/photo/95906eac-5671-11eb-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован на плановую проверку в кардиоторакальный центр Монако.

По информации Rai News 24, политик пробудет в центре несколько дней, после чего вернётся обратно домой. Пару лет назад Берлускони перенёс серьёзную операцию на сердце. В мае 2019 года он перенёс операцию на кишечнике.

Осенью 2020 года 84-летний экс-премьер переболел коронавирусной инфекцией. В течение двух недель он находился в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Берлускони, он чувствовал себя так плохо, что опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

В Милане и ещё нескольких итальянских городах ещё идут суды по делу об использовании Берлускони услуг несовершеннолетних проституток. Бывшего премьера в 2014 году оправдали, однако затем в деле открылись новые обстоятельства — следствие считает, что некоторые свидетельницы могли дать ложные показания.

В настоящее время судебные процессы проходят по местам жительства подозреваемых в лжесвидетельстве. Как передавал NEWS.ru, одно из заседаний, на котором должен был присутствовать Берлускони, отменили из-за коронавируса у политика.