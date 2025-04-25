В Германии сравнили Tesla с «нацистским автомобилем» Берлинский сенатор Кицильтепе назвала Tesla нацистской машиной

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Финансовые трудности Tesla напрямую связаны с «политическим курсом» компании, заявила в соцсети X берлинский сенатор по социальным вопросам Кансель Кицильтепе. Она также сравнила электромобиль с «нацистской машиной».

Кто хочет водить нацистскую машину? Производители электромобилей переживают бум продаж — за исключением Tesla, — написала сенатор.

Власти Бранденбурга, где расположен единственный европейский завод Tesla, раскритиковали Кицильтепе. Министр экономики земли Даниэль Келлер назвал заявления сенатора из Берлина неуместными и подчеркнул, что подобные слова оскорбляют тысячи сотрудников предприятия.

Компания Tesla недавно столкнулась с новыми проблемами. Недавний финансовый отчет показал, что торговые ограничения между США и Китаем могут лишить производителя доступа к китайским комплектующим для роботов Optimus.

Во Франции ранее неизвестные подожгли 12 электрозаправок Tesla на парковке супермаркета на юго-востоке страны. Две станции полностью уничтожены, остальные повреждены. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро за каждую установку. Полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.