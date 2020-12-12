Берлин заявил об ограниченном влиянии санкций против РФ на экономику ФРГ

https://static.news.ru/photo/ea47f4d4-3d2a-11eb-9e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Введённые против России санкции ЕС оказали на экономику Германии лишь ограниченное влияние и не являются главной причиной снижения экономического сотрудничества с Россией, сообщили в правительстве ФРГ.

Санкции ЕС способствовали продолжению уже имевшей место тенденции, но сами по себе не являются определяющим фактором ухудшения торговых отношений, — приводит ТАСС выдержку из доклада Министерства экономики Германии для комитета бундестага по экономике и энергетике.

Авторы доклада утверждают, что объём торговли между Берлином и Москвой начал падать в 2013 году — ещё до введения европейскими странами рестрикций в отношении России по ситуации на Украине. Также отмечается, что тогда же на территории РФ сократилось число компаний с участием германского капитала.

В докладе говорится, что введение санкций в целом дало негативный эффект на взаимодействие с Москвой, но главными причинами в снижении экономического сотрудничества остаются падение цен на нефть и структурные недостатки.

Для составления доклада германское министерство обратилось к исследованию аналитиков German Economic Team, которое показало, что к 2016 году экономический ущерб Германии от снижения экспорта оценивается в диапазоне от €1,2 млрд до €2,2 млрд, или не более 0,05% от общего годового ВВП страны.

Как ранее писал NEWS.ru, Торгово-промышленная палата (ТПП) Дюссельдорфа посчитала, что европейские санкции, введённые против России из-за ситуации на Украине в марте 2014 года, каждый год обходятся экономике ЕС в €21 млрд.