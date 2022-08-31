Берлин решил отказать «халявщикам» в компенсации за цены на газ Вице-канцлер ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсации за цены на газ

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Берлин намерен исключить так называемых «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России. Об этом заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. Он отметил, что надбавку получат лишь те компании, кто в ней действительно нуждается.

Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ, — сказал Хабек.

Он также добавил, что претендующие на получение компенсации компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ и компенсировать недостающие объемы газа из России в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.

С октября текущего года Германия для поддержки газовых импортеров начнет взимать доплату. Для домохозяйств из четырех человек суммарно она может составить трехзначное число евро дополнительных расходов в год.

Ранее Хабек заявил, что если Германия в настоящее время согласится запустить газопровод «Северный поток — 2», это станет политическим провалом для страны. Он пояснил, что в этом случае страна ликвидирует собственную позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.