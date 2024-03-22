Берлин «принял к сведению» слова Пескова о «состоянии войны» МИД ФРГ: Германия «принимает к сведению» слова Пескова о «состоянии войны»

Германия принимает к сведению сделанное пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым заявление о «состоянии войны», сообщил со ссылкой на МИД ФРГ ТАСС. В министерстве считают, что российская оценка ситуации на Украине «не меняет ужасной реальности на месте».

Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведет войну против Украины, — заявил представитель МИД страны на брифинге в Берлине.

Песков в интервью aif.ru заявил, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада.

Кроме того, Песков заявил, что часть территории России де-факто оккупирована Украиной. По его словам, Россия не может допустить, чтобы на ее границах существовало государство, у которого документально зафиксировано намерение любыми методами отобрать у РФ Крым и территории новых регионов.

До этого Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило, что в зоне проведения спецоперации задействован 21 немец. Все они причастны к экстремизму или политически мотивированным преступлениям. Информацию подтвердила руководитель отдела контроля за немецкими гражданами, принимающими участие в военных действиях, Нэнси Фазер.