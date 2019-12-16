Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в настоящий момент в стране готовится законопроект, отменяющий норму о необходимости выхода из своего первого гражданства при получении украинского паспорта.

По его словам, норма Конституции о «едином гражданстве» сохранится, и страна будет воспринимать человека исключительно как украинца, передаёт «Европейская правда». Кроме того, будут действовать определённые ограничений для жителей некоторых стран,...