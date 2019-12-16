Власти Германии неоднократно посылали в Россию запросы относительно убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В частности, запросы были отправлены в ГРУ, СВР и администрацию президента.
Запросы направлялись в том числе в , посольство России в Берлине, — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Берлин 4 декабря объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, обосновав такой шаг тем, что они не содействовали немецким правоохранительным органам в расследовании убийства. ФРГ заявила, что у неё есть подозрения в причастности к убийству государственных органов России либо Чечни, писал NEWS.ru.