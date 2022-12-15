Берлин передал Киеву ракеты для системы ПВО IRIS-T и 30 тысяч снарядов

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Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T и 30 тысяч снарядов калибра 40 мм, а также другую военную помощь. Также в пакете очередной военной помощи Украине числятся две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 и пять тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, сообщается в списке, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

В список кроме этого вошли четыре машины скорой помощи, 18 грузовиков грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки. Количество переданных ракет для системы ПВО IRIS-T не уточняется.

Британия передаст Украине новый пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов. В пакет войдут 125 зенитных пушек, десятки радаров и средств электронной борьбы с дронами. Также новый пакет военной помощи включает технологии для противодействия иранским беспилотникам.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что поставляемое Украине из-за рубежа вооружение продают на черном рынке. В больших количествах такое оружие продают, в частности, в Африку.