Берлин ответил на запросы Генпрокуратуры РФ по Навальному

https://static.news.ru/photo/ec5170e4-2000-11eb-841d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Генпрокуратура России получила от Германии ответ на свои запросы по факту госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Однако существенной информации Берлин не предоставил.

Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов пояснил, что в Германию было направлено четыре запроса о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу расследования инцидента с Навальным.

Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны, — цитирует его РИА Новости.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В ЕС заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.

Как ранее писал NEWS.ru, российская сторона пообещала принять зеркальные меры в ответ на европейские санкции из-за Навального. В МИД РФ отметили, что Москва предупредила Брюссель об ухудшении отношений между РФ и ЕС из-за санкций, связанных с оппозиционером.