Берлин отреагировал на превращение собора Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/d9101d9c-c514-11ea-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Германии выражает сожаление по поводу решения Турции превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть, заявил 13 июля 2020 года официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт во время брифинга.

По его словам, религиозное сооружение «имеет большое культурно-историческое и религиозное значение — как для христианства, так и ислама», передаёт ТАСС.

Сейчас нужно посмотреть, какими будут дальнейшее регулирование использования и оформление, — добавил чиновник.

По мнению Зайберта, статус Айя-Софии как музея гарантировал свободный доступ в собор всем желающим вне зависимости от религиозной принадлежности. В свою очередь, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что площадкой для обсуждения проблемы должна стать ЮНЕСКО.

Ранее турецкий лидер подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турецкие власти рассматривают вопрос о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, предполагается, в частности, использование специальной техники освещения, при которой христианские мозаики и фрески не будут видны во время намазов.

Как писал NEWS.ru, представители ЮНЕСКО отправили в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии. Специализированное учреждение ООН просит не превращать один из древнейших памятников христианской культуры в мечеть.