Берлин остался недоволен «пробуксовкой» контрнаступления ВСУ Посол РФ в ФРГ рассказал о недовольстве Берлина «пробуксовкой» наступления ВСУ

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Россия не исключает, что немецкое правительство решится на отправку Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Германии Сергей Нечаев. По его словам, Берлин расстроен «пробуксовкой украинского контрнаступа», передача ракет, предположительно, поможет изменить ход боевых действий и не позволит допустить заморозки конфликта на невыгодных для Киева условиях.

Исключать, что Германия переступит и эту «красную черту», не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет, питать трудно, — сказал Нечаев.

Он также указал, что в Берлине не могут понять, отчего бойцы ВСУ, подготовленные по натовским стандартам, оснащенные современной западной техникой и пользующиеся разведданными НАТО, «несут огромные потери и терпят неудачу за неудачей».

Ранее новостной портал t-online сообщил, что правительство Германии намерено «в ближайшее время» объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. В настоящее время ведомство федерального канцлера прорабатывает вопрос передачи ракет со своими важнейшими союзниками.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине ракет Taurus. Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника.