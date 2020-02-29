https://static.news.ru/photo/0260a498-5b0a-11ea-99a3-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Подписание в Катаре мирного договора между США и террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) даёт надежду на долгожданный мирный процесс в Афганистане, считает глава МИД Германии Хайко Маас.

Дипломат призвал боевиков снизить уровень насилия в республике и выполнять свои обязательства. Это поможет начать переговоры внутри государства и обеспечить принципы правового государства.

Для нас важно, чтобы переговоры базировались на том, чего Афганистан достиг за последние годы в области прав человека и обеспечения принципов правового государства, — пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Германии.

Маас отметил, что нельзя допустить возвращения тоталитарного господства талибов в ущерб молодому поколению афганцев.

Мирное соглашение подписали спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и один из лидеров террористической группировки Абдулла Гани Барадар. На встрече госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что талибы должны разорвать все связи с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО ждёт внутриафганских переговоров после мирного соглашения США и террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Альянс также приветствует подписание документа, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.