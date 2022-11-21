Берлин не увидел противоречий в покупке российского газа у Азербайджана Минэкономики и МИД ФРГ не нашли противоречий в покупке газа у Баку, даже если он будет из России

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, передает РИА Новости со ссылкой на представителей минэкономики и МИД ФРГ. Отмечается, что «Газпром» с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Госнефтекомпанией республики (SOCAR).

В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти, — заявил представитель МИД Германии.

Представитель министерства экономики добавил, что по трубопроводам в Германию российский газ не поступает. Однако он не стал исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российского происхождения.

Ранее стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией план снижения потребления газа. При этом они договорились о некоторых исключениях для ряда государств. Данная мера будет действовать с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. В мае Еврокомиссия оценит, насколько уместным будет её продление.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что экспорт российского газа ЕС в этом году снизится на 50 млрд кубометров. По его словам, прогноз разработан согласно оценкам Минэнерго.