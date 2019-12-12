Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Правительство Германии считает «неправильным сигналом» принятое Москвой решение объявить двух немецких дипломатов персонами нон грата. В Берлине такую позицию российской стороны расценили как необоснованную, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ.

Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российского правительства объявить двух сотрудников посольства Германии в Москве персонами нон грата, — сказано в заявлении, размещённом на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел РФ ответило зеркальной мерой на высылку двух российских дипломатов из ФРГ. Два сотрудника посольства Германии в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи дней.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы немецких властей. Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве.

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