https://static.news.ru/photo/82b85052-1cc4-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Правительство Германии считает «неправильным сигналом» принятое Москвой решение объявить двух немецких дипломатов персонами нон грата. В Берлине такую позицию российской стороны расценили как необоснованную, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ.

Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российского правительства объявить двух сотрудников посольства Германии в Москве персонами нон грата, — сказано в заявлении, размещённом на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Bundesregierung bedauert die Entscheidung der russischen Regierung, zwei Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Moskau zu personae non gratae zu erklären. Die Ausweisung sendet das falsche Signal und ist ungerechtfertigt. pic.twitter.com/X9T4qoTjqT — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 12, 2019

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел РФ ответило зеркальной мерой на высылку двух российских дипломатов из ФРГ. Два сотрудника посольства Германии в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи дней.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы немецких властей. Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве.