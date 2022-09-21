Береза не виновата: США подтвердили — взрыва в самолете Качиньского не было Версия польских конспирологов о «диверсии» в небе над Смоленском разбилась о выводы американцев

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На картине — Лех Качиньский и его супруга Мария

Никто не устраивал взрывов или других диверсий на борту президентского Ту-154M Воздушных сил Польши, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. Тогда погибли президент республики Лех Качиньский и его супруга Мария, почти всё высшее военное командование страны, члены правительства, депутаты сейма, глава Нацбанка и члены экипажа (всего 96 человек). Об этом стало известно из свежего доклада Национального института авиационных исследований США (NIAR). Согласно выводам создателей доклада, причиной страшной авиакатастрофы стали ошибки пилотирования при заходе на посадку в условиях низкой видимости в районе аэродрома Смоленск-Северный. Фатальным оказалось столкновение самолета с березой, из-за чего отвалилась часть левого крыла и он перевернулся в воздухе.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 10 апреля 2010 года произошло крушение Ту-154М Воздушных сил Польши

Правда, российские и польские эксперты к таким выводам пришли еще в 2011 году, однако американское расследование важно тем, что опровергает муссируемую нынешним правительством Польши теорию, что якобы существовал некий заговор, погубивший польскую элиту. Неожиданно конспирологию развенчали независимые американские эксперты, которых трудно заподозрить в «работе на Москву». А польские оппозиционные журналисты доказали, что власти попытались скрыть от общественности эти выводы NIAR, хотя сами же заплатили институту немалые деньги из бюджета.

Эпопея с «повторным расследованием» смоленской авиакатастрофы началась в 2015 году, когда к власти пришла партия «Право и справедливость» (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским — братом-близнецом погибшего президента. Собственно, он и выиграл выборы благодаря риторике о «взрывчатке на борту», «искусственном тумане», «лазерных лучах» и даже какой-то «специально посаженной стальной березе», в которую многие поляки охотно поверили. Выводы польской правительственной комиссии во главе с министром внутренним дел Ежи Миллером (они совпадали в целом с докладом Межгосударственного авиационного комитета) были аннулированы, и за дело рьяно взялся экс-министр обороны, активный «писовец» Антони Мачеревич, известный весьма радикальными взглядами. Комиссии Мачеревича выделили 30 миллионов злотых ($7,5 млн), из них 8 миллионов — на исследования NIAR.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ту-154М Воздушных сил Польши

О том, что из отчета американцев польская комиссия взяла «только то, что ей выгодно», а главные выводы проигнорировала и утаила, на этой неделе сообщил польский оппозиционный телеканал TVN24. Они «полностью развенчивают теорию, будто катастрофа была подстроена намеренно». Американцы еще раз опросили очевидцев, включая польских журналистов, встречавших борт Качиньского (ВИП-делегация направлялась в Смоленск на мемориальные мероприятия на месте расстрела польских офицеров в Катыни), акустиков и других экспертов. Все они говорят лишь о единственном взрыве — во время непосредственного столкновения лайнера с землей. По утверждениям специалистов, комиссия Мачеревича «манипулировала записями черного ящика», пытаясь доказать, будто еще до падения на борту сработала взрывчатка (ПиС заявляет о якобы двух взрывах).

Однако американцы не нашли тому никаких подтверждений. Более того, сотрудники NIAR добросовестно выкопали и увезли из России несколько берез «приблизительного такого же диаметра», как у дерева, которое задел ТУ-154. Компьютерная симуляция аварии показала: характер смоделированных повреждений, разброс обломков, траектория падения лайнера совпадают с картиной катастрофы 10 апреля, передает польское информагентство PAP.

Журналисты выяснили, что все эти данные эксперты США передали комиссии Мачеревича еще в декабре 2020 года, однако они так и не были обнародованы. Более того, и сам итоговый доклад правительство Польши публикует фрагментами, в которых заинтересованному читателю предлагается увидеть намеки на заговор.

Мачеревича надо посадить, — написал в соцсетях бывший глава польского правительства Дональд Туск, на премьерство которого пришлась смоленская катастрофа.

Напомним, Туск возглавляет либеральную «Гражданскую платформу», которая много лет назад потеряла власть, но надеется взять реванш на выборах в следующем году. Качиньский, который готовится снова разыграть «смоленскую карту», в ответ зашел с козырей и обвинил журналистов-расследователей и либеральную оппозицию в том, что все они — «агенты Кремля». По мнению экспертов, аргумент универсальный и убойный, если нужно дискредитировать противника.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Поминальная месса после государственной траурной церемонии на площади Пилсудского в Варшаве. Польша

Лидера «Права и справедливости» считают гораздо более неистовым политиком, нежели его покойный брат. Не секрет, что ради политических целей Ярослав Качиньский готов пойти на самые крайние меры. Так, в конце 2016 года он распорядился ни много ни мало эксгумировать тела несчастного Леха, его супруги Марии, которые покоятся в склепе польских королей в Кракове, а также других жертв катастрофы. Цель — отыскать в останках следы гексогена и других взрывчатых веществ.

Как вы можете смотреть на себя в зеркало после того, как на гробах своего брата, своей снохи, своих друзей и моей матери построили империю лжи и получили неограниченную власть! — сказала в лицо Качиньскому с трибуны сейма депутат Барбара Новацка, дочь сенатора Изабелы Яруги-Новацкой, погибшей под Смоленском.

Согласно последним опросам, в конспирологию от ПиС верит почти четверть жителей Польши — 24%, что не так уж мало. В то же время 60% уверены, что Мачеревич манипулирует общественным мнением. Тем временем польские оппозиционеры, включая Туска и экс-президентов Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского, в минувшие выходные провели совместный форум, на котором договорились объединить усилия перед выборами и свергнуть в следующем году Качиньского, который сдаваться не собирается. А значит, смоленскому полю суждено еще раз стать местом битвы польских политиков.