Беременная женщина пострадала во время обстрела автобуса у Стены Плача

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Беременная женщина пострадала во время обстрела автобуса у Стены Плача в Иерусалиме. Злоумышленник начала стрелять по машине во время посадки пассажиров, пишет Times of Israel.

На данный момент количество раненых составляет семь человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Водитель автобуса рассказал, что в этот момент остановился на автобусной остановке, когда услышал стрельбу и крики.

Я остановился на автобусной остановке у гробницы царя Давида, а потом услышал стрельбу, люди начали кричать, люди были ранены в автобусе, — рассказал подробности происшествия мужчина.

Он добавил, что собирался в этот момент уехать, но не смог этого сделать, так как пассажиры помогали женщине в инвалидной коляске сесть в автобус. Ещё один очевидец рассказал, что видел после стрельбы двух пожилых людей на земле и двух молодых людей, которых ранило в плечо.

Издание отмечает, что в ХАМАС нападение на автобус назвали «героическим» и заявили, что это «естественный ответ на ежедневные преступления оккупации против нашего народа, нашей страны и основных мусульманских и христианских объектов».

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу мужчина скрылся. На место происшествия прибыло большое количество полицейских. Власти рассматривают случившееся как теракт.