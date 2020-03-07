Возлюбленная премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс впервые показалась на публике после анонсирования помолвки и своей беременности. Пара вместе посетила церемонию награждения выдающихся волонтёров королевства.
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Как писал NEWS.ru, Борис Джонсон заявил, что намерен уйти в декрет после рождения ребёнка. Джонсон и Саймондс сообщили, что станут родителями в начале лета. Экс-супруга премьер-министра Великобритании Марина Уилер ранее сообщила, что «раздавлена» информацией о помолвке политика и его любовницы Кэрри Саймондс.
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