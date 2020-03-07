https://static.news.ru/photo/4d332bda-607d-11ea-a5c9-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Возлюбленная премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс впервые показалась на публике после анонсирования помолвки и своей беременности. Пара вместе посетила церемонию награждения выдающихся волонтёров королевства.

Как сообщает Daily Mail, на пальце 31-летней Саймондс окружающие заметили крупное помолвочное кольцо. Ранее она сообщила о своей беременности в соцсетях, отметив, что помолвлена с 55-летним Джонсоном с конца 2019 года.

Как писал NEWS.ru, Борис Джонсон заявил, что намерен уйти в декрет после рождения ребёнка. Джонсон и Саймондс сообщили, что станут родителями в начале лета. Экс-супруга премьер-министра Великобритании Марина Уилер ранее сообщила, что «раздавлена» информацией о помолвке политика и его любовницы Кэрри Саймондс.