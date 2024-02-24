Бербок заявила, что Запад не препятствует переговорам Москвы и Киева

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Запада не препятствует переговорам Украины и России. Как следует из ее колонки для издания Bild, Запад на протяжении двух лет активно работает над установлением мира на Украине.

Тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку [президенту РФ Владимиру] Путину. Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров, — заявила немецкий дипломат.

Она напомнила о стамбульских переговорах весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки», чтобы Россия отвела войска. Министр утверждает, что на Украине каждый хочет прекратить боевые действия.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с Россией.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давления, а если давить, то на тех, кто отказывался от диалога.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, зачем Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ. Глава государства предположил, что такой была «общая установка». Сам Джонсон назвал сообщения о его причастности к срыву переговоров «полной чушью и российской пропагандой».