Германия полагает, что вопрос поставок систем ПВО для Украины важнее, чем поставки танков, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает издание Pressportal. Она отметила, что Берлин в ближайшее время отправит Киеву дополнительные ПВО.
Мы только что увидели в начале недели, насколько важна противовоздушная оборона, — сказала глава немецкого МИД.
Министерство обороны Германии ранее пообещало в ближайшее время отправить на территорию Украины первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T. В ведомстве отметили, что решение о передаче зенитно-ракетного комплекса было принято в связи с последними обстрелами Киева.
До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, уверен он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.