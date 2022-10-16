Бербок заявила, что ПВО для Украины важнее танков

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Анналена Бербок

Германия полагает, что вопрос поставок систем ПВО для Украины важнее, чем поставки танков, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает издание Pressportal. Она отметила, что Берлин в ближайшее время отправит Киеву дополнительные ПВО.

Мы только что увидели в начале недели, насколько важна противовоздушная оборона, — сказала глава немецкого МИД.

Министерство обороны Германии ранее пообещало в ближайшее время отправить на территорию Украины первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T. В ведомстве отметили, что решение о передаче зенитно-ракетного комплекса было принято в связи с последними обстрелами Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, уверен он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.