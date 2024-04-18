Бербок вызвала в МИД Германии российского посла Bild: Бербок вызвала в МИД Германии российского посла Сергея Нечаева

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок вызвала российского посла Сергея Нечаева, передает Bild. По информации таблоида, это связано с задержанием двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.

Ранее Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание двух человек по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу Москвы. Задержанных прокуратура называет «германо-российскими гражданами». В надзорном ведомстве рассказали, что, по версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Среди задержанных Дитер С. Ему вменяют попытку подрыва, поджога и шпионажа. В ведомстве считают, что мужчина контактировал с «человеком, связанным с российской спецслужбой», с октября 2023 года. Утверждается, что подозреваемый входил в одно из подразделений ДНР с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года. Другой задержанный начал ему помогать с марта 2024 года.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет данных о задержании в Германии людей, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. Он отметил, что никак не может прокомментировать эту информацию.