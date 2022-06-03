Бербок выступила за принятие Украины в ЕС «без скидок» Глава МИД ФРГ Бербок выступила за вступление Украины в ЕС «без скидок»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что выступает за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако этот процесс не станет быстрым и «скидок не будет», отметила она на международном форуме радиостанции WDR.

Мы не можем сейчас захлопывать дверь перед носом Украины. Недостаточно того, чтобы говорить «вы являетесь частью Европы», а нужно говорить: «вы являетесь частью ЕС», — подчеркнула министр.

Бербок добавила, что нельзя допустить, чтобы для Украины процесс оказался забюрократизирован.

Мы должны чётко осознавать, что это исторический момент, — заключила глава немецкого МИД.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: главный курс страны — место среди равных. Это выражается, в частности, в стремлении присоединиться к НАТО и ЕС. Украинский лидер отметил, что за три года президентства не произошло больших изменений относительно его ценностей, большая мировая политика для него — это место Украины.