Бербок выступила с дерзким обвинением в адрес Путина Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в неготовности начать диалог по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин отказывается от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление она сделала во время своей поездки в Киев, ее слова приводит издание ZDF. По ее словам, на это указывают стартовавшие в РФ ядерные учения.

Половина планеты работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору, — считает Бербок.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. По его словам, на Западе заявили о необходимости срочной конференции по мирному урегулированию, выбор пал на Швейцарию, однако после этого стало понятно, что ее решили провести без участия РФ. При этом он подчеркнул, что российская сторона не будет напрашиваться на участие в переговорах, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине.

21 мая Минобороны России объявило о старте первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Отмечается, что они проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ. Военные отрабатывают учебно-боевые задачи со специальными боеприпасами для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».