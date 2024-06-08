Бербок рассказала, от кого зависит мир на Украине Бербок заявила, что мир на Украине зависит от Путина

Фото: IMAGO/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что достижение мира на Украине полностью зависит от действий президента России Владимира Путина, сообщает Welt. Она добавила, что ФРГ будет поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться.

Достижение окончательного мира полностью в руках Владимира Путина, — заявила она.

Ранее Бербок обвинила Путина в нежелании вести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению немецкого дипломата, на это указывают начавшиеся в России ядерные учения.

До этого председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для Tichys Einblick заявил, что жителей Германии разозлило грубое обращение Анналены Бербок в адрес Израиля. По его мнению, глава дипломатии проявила некомпетентность и выставила себя плохим переговорщиком.

Политолог Александр Рар заявил, что Бербок пользуется поддержкой всего 15% населения, однако немецкая элита состоит на 75% из приверженцев партии «Зеленые». По его словам, у политика большой авторитет в СМИ и во влиятельных властных кругах, поэтому вопрос о ее отставке не стоит.