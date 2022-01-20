Бербок рассказала о работе над возобновлением «нормандского формата»

Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы «нормандского формата», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Она также отметила важность продолжения переговоров в Совете Россия — НАТО, сообщает РИА Новости.

«Нормандский формат» относится к четырём важнейшим нитям диалога, которые у нас есть в эти дни. Поэтому мы совместно с Францией, я лично с Жан-Ивом ле Дрианом, сделаем всё, чтобы вновь наполнить этот формат жизнью, — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что продолжение переговоров в рамках Совета Россия — НАТО является хорошим и важным сигналом на фоне безмолвия последних двух лет.

Ранее Бербок заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к минским договорённостям. Бербок также добавила, что Германия готова к диалогу с Россией относительно общей безопасности в Европе.

При этом на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины.