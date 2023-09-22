Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС

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Стороны конфликта в Карабахе должны вернуться за стол переговоров при посредничестве Евросоюза, такое мнение высказала на заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, которые приводит РИА Новости, люди, проживающие в регионе, нуждаются в прочном мире.

Люди в регионе нуждаются в прочном мире между Арменией и Азербайджаном. И его можно достичь лишь за столом переговоров. Мы хотим донести это предельно ясно: я призываю обе стороны вернуться к разговорам при посредничестве ЕС, — сказала Бербок.

Также она осудила блокировку гуманитарных коридоров и призвала не ставить под вопрос территориальную целостность и суверенность двух сторон конфликта. При этом она посчитала «неприемлемым шагом» высылку из Карабаха этнических армян. Она подчеркнула, что Лачинский коридор должен оставаться культурным и гуманитарным коридором между армянами Карабаха и их соплеменниками на территории Армении.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании Совета Безопасности ООН призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян, живущих в Карабахе. По ее словам, это необходимо, если Баку действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров. Она подчеркнула, что Баку следует также обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня и восстановить трафик через Лачинский коридор. По мнению французского министра, без подобных гарантий решение не может быть найдено.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. 21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана, на которой обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян.