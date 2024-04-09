Германия вычеркнула важное для Киева вооружение из списка поставок МИД ФРГ: У Германии исчерпаны запасы ЗРК Patriot для передачи ВСУ

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что у бундесвера иссякли запасы зенитных ракетных комплексов Patriot, которые могли бы быть переданы Киеву, передает ТАСС. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине. При этом министр отметила, что поднимет вопрос военного обеспечения ВСУ на уровне НАТО.

К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины, — заявила министр.

По ее словам, ФРГ вместе с союзниками из НАТО намерена изучить возможность запустить для этого специальный фонд.

Ранее издание Politico сообщило, что ряд министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на предложение генсека Альянса Йенса Столтенберга создать новый фонд помощи Украине в $100 млрд. В ответ на это некоторые главы МИД «закатили глаза». Дипломат, который пообщался с изданием на условиях анонимности, рассказал, что после презентации некоторые министры задались вопросом, откуда взялась именно такая сумма.