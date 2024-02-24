Бербок приехала в Одессу DPA: глава МИД ФРГ прибыла в Одессу

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Одессу, сообщает DPA. По данным агентства, вместе с ней в городе находится глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что о посещении дипломатами города заранее не сообщалось из соображений безопасности. В субботу, 24 февраля, Бербок и Кулеба на правительственном самолете прибыли в Берлин из Нью-Йорка, где они принимали участие в заседании Генассамблеи ООН.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также главы правительств Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александр де Кроо прибыли в Киев с официальным визитом. Они приехали на Украину на поезде, который начал свой маршрут в Польше. Уточняется, что своим визитом политики намерены «выразить солидарность» с Киевом.

В начале февраля Киев посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что ему удалось побеседовать с чиновником Евросоюза. Он назвал его «настоящим другом Украины».

Боррель в последний раз посещал Украину в октябре 2023 года. Тогда он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также пообщался с министром обороны страны Рустемом Умеровым. Политику также удалось поговорить с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.