Бербок неожиданно приехала в Харьков Глава МИД Германии Бербок приехала в Харьков и пообещала Украине больше оружия

Фото: Jörg Blank/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков и пообещала новые поставки оружия Украине, сообщает Reuters. Визит оказался неожиданным, так как ранее он не анонсировался.

Во всех частях Украины, от Харькова, Херсона до Киева, люди знают, что могут положиться на нашу солидарность и поддержку. Сюда относится зимняя помощь, которую мы предоставили, — генераторы и трансформаторы, горючее и одеяла сейчас спасают жизнь на месте. И сюда относятся также новые поставки оружия, в которых нуждается Украина, — заявила Бербок.

По данным агентства, в Харькове Бербок сопровождает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол страны в Германии Алексей Макеев.

В октябре Бербок и глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвали правительство увеличить военную помощь Украине в 2023 году до €2,2 млрд. По их мнению, от этого зависит международная репутация Германии.

Ранее Бербок высказалась против прекращения огня на территории Украины и Донбасса на условиях России. Министр выразила мнение, что этот шаг не остановит «ужас для украинского народа». Она предположила, что прекращение огня на российских условиях приведет к обратному эффекту.