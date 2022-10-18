Бербок назвала наивной позицией готовность к компромиссу с Россией

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Анналена Бербок

Требовать от России компромиссы и переговоры наивно, сейчас необходима безопасность не с РФ, а от нее, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме фонда Körber-Stiftung. По ее мнению, готовность к переговорам любой ценой потерпела неудачу еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Трансляция выступления главы МИД велась на сайте фонда.

Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, «давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?». Но я вам скажу четко и ясно <...>, это наивная позиция, — подчеркнула Бербок.

Она добавила, что Европа последние шесть-семь месяцев делала все для восстановления мира и будет дальше поддерживать Украину.

Ранее глава МИД Германии заявила, что власти продолжат оказывать Украине военную помощь. По ее словам, благодаря поставкам оружия стало возможным освобождение отдельных городов на востоке и юге страны. Именно поэтому, как заявила глава МИД Германии, нужно сохранить поддержку поставок вооружений «в течение следующих нескольких месяцев».