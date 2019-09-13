https://static.news.ru/photo/284a7bca-d577-11e9-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/banksy

Художник Бэнкси прокомментировал уничтожение своей работы, посвящённой выходу Великобритании из Европейского союза. Он отметил, что это «не важно».

Мастер опубликовал в своём Instagram другую версию изображения. На ней рабочий всё ещё сбивает звезду с символа Евросоюза, но сам флаг лежит внизу. Он отметил, что хотел заменить старую картину новой.

Но, судя по всему, её закрасили. Не важно. Я думаю, что белый флаг доносит ту же мысль не хуже, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, работа Бэнкси была создана в 2017 году. На ней художник изобразил рабочего, сбивающего с помощью инструментов одну из звёзд на флаге ЕС. В августе 2019 года её закрасили белой краской. По словам сотрудника близлежащего заведения общественного питания, рисунок замазали намеренно.