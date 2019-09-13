Художник Бэнкси прокомментировал уничтожение своей работы, посвящённой выходу Великобритании из Европейского союза. Он отметил, что это «не важно».
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Но, судя по всему, её закрасили. Не важно. Я думаю, что белый флаг доносит ту же мысль не хуже, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, работа Бэнкси была создана в 2017 году. На ней художник изобразил рабочего, сбивающего с помощью инструментов одну из звёзд на флаге ЕС. В августе 2019 года её закрасили белой краской. По словам сотрудника близлежащего заведения общественного питания, рисунок замазали намеренно.