Умер папа римский на покое Бенедикт XVI

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Бенедикт XVI

Ушедший в отставку папа римский Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни, сообщил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он уточнил, что римский понтифик на покое умер в монастыре («Матерь Церкви»), который располагается в Ватикане. Бенедикт занимал папский престол с 2005 по 2013 год.

С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане, — заявил Бруни.

Бенедикту принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап: он пережил Льва XIII (тот умер в возрасте 93 лет). Кроме того, скончавшийся понтифик стал первым папой римским немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Он свободно говорил на итальянском, латинском, английском и испанском языках, а также читал тексты на древнегреческом и иврите. В феврале 2013 года на консистории (собрание кардиналов) Бенедикт XVI объявил о решении отречься от престола в связи с ухудшением здоровья. 13 марта 2013 место папы занял Хорхе Бергольо, взявший себе имя Франциск. Он возглавляет Римско-католическую церковь до сих пор.

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