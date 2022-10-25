Глава Минобороны Британии Уоллес сохранил пост в правительстве Сунака

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Бен Уоллес

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свою должность в составе правительства нового премьер-министра Риши Сунака, такое сообщение опубликовано в Twitter британского кабмина. Также на своих постах остались канцлер казначейства Джереми Хант и глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании, — говорится в сообщении.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Накануне Сунак стал лидером Консервативной партии. Новому главе кабмина 42 года, он стал самым молодым премьером за более чем 200 последних лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы. Он также стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III после вхождения на престол.

20 октября экс-премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра. Она возглавляла британское правительство всего лишь 45 дней. Ранее в королевстве запустили саркастичное голосование на тему того, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат латук в состоянии пригодности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с юмором воспринял отставку Трасс, поздравив салат латук с победой.