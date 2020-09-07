Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину

https://static.news.ru/photo/7f538f96-f1a6-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: DPSUkraine/facebook.com

Два представителя белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибьли на территорию Украины. В настоящее время они проходят пограничный контроль.

Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины. Также в погранслужбе отметили, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.

Ранее сообщалось, что Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу» этой ночью. Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, ей это не удалось. Она была задержана, отмечается в сообщении. В то же время в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что пограничный контроль прошли все трое.

Накануне также появилась информация, что Колесникову похитили люди в масках. Женщину схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.