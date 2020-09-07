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Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину

10:32, 08 сентября 2020 32
Фото: DPSUkraine/facebook.com

Два представителя белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибьли на территорию Украины. В настоящее время они проходят пограничный контроль.

Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины. Также в погранслужбе отметили, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.

Ранее сообщалось, что Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу» этой ночью. Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, ей это не удалось. Она была задержана, отмечается в сообщении. В то же время в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что пограничный контроль прошли все трое.

Накануне также появилась информация, что Колесникову похитили люди в масках. Женщину схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.

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