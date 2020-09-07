Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину

Два представителя белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибьли на территорию Украины. В настоящее время они проходят пограничный контроль.
Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины. Также в погранслужбе отметили, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.
Ранее сообщалось, что Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу» этой ночью. Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, ей это не удалось. Она была задержана, отмечается в сообщении. В то же время в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что пограничный контроль прошли все трое.
Накануне также появилась информация, что Колесникову похитили люди в масках. Женщину схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него
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