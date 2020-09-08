Белорусские оппозиционеры прошли погранконтроль и въехали на Украину

https://static.news.ru/photo/696968c6-f1ca-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Представители Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и въехали на территорию Украины.

По данным пресс-службы украинской государственной пограничной службы, оппозиционеры прошли все необходимые меры погранконтроля, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным задержание члена президиума КС оппозиции Марии Колесниковой. По его словам, Колесникова намеревалась сбежать из Белоруссии на Украину к своей сестре.

7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь — член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась с Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.