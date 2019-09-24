https://static.news.ru/photo/8c1efb1a-deb1-11e9-b39c-fa163e074e61_660.jpg Бёрге Бренде Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде обратился к министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею. Он предложил дипломату подумать о возможных форматах участия страны во флагманском мероприятии в Давосе.

Кроме того, белорусский МИД обсудил с организацией перспективы взаимодействия, в том числе в связи с планируемым вступлением Белоруссии в ВТО. Встреча Макея и Бренде прошла в Нью-Йорке в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Восточный экономический форум в пятый раз собрал ведущих мировых политиков, экономистов и крупнейших инвесторов, чтобы сверить часы и наметить новые горизонты сотрудничества. Традиционно центральным событием данного мероприятия стало пленарное заседание при участии президента России и глав ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.