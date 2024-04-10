Белоруссию не ждут на конференции по Украине в Швейцарии МИД Швейцарии усомнился в участии Белоруссии в конференции по Украине

Белоруссия вряд ли будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции. Министр утверждает, что республика может отказаться из-за того, что на мероприятии не будет России.

Маловероятно, что Белоруссия примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, и присутствие Минска не является ключевым моментом. Мы исходим из того, что позиция Белоруссия напрямую связана с позицией России, — сказал Кассис.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Россия не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат отметил, что Москва не получала никаких приглашений по этому поводу. Однако страна не приняла бы приглашение в любом случае, так как считает продвигаемую организаторами идею конференции неприемлемой, добавил он.

О подготовке к саммиту по Украине сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что к Берну с просьбой провести конференцию обратился Киев. Ожидается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 делегаций.