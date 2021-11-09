Белоруссия заявила о стягивании Польшей боевой техники к границе

Белорусские пограничники заявили, что Польша стянула к границе напротив лагеря беженцев боевую технику. Об этом говорится в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии. Ранее Минобороны Польши опубликовало видео движения к этому месту большой группы белорусских военных.

В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в т. ч. и боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС, — говорится в сообщении.

В ведомстве также назвали беспричинным закрытие польского пункта пропуска «Кузница Белостоцкая». Там говорится, что это может быть связано с попыткой исключить свидетельства фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев.

Ранее Минобороны Польши разместило на странице в Twitter видео движения большой группы белорусских военных к лагерю мигрантов в Кузнице. Польская сторона сообщила, что мигранты предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек были задержаны.

DuÅ¼a grupa biaÅoruskich funkcjonariuszy zbliÅ¼a siÄ w okolice obozowiska migrantÃ³w w KuÅºnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.