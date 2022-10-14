Белоруссия пообещала жесткий ответ на размещение Польшей ядерного оружия Макей: Белоруссия может жестко ответить на размещение Польшей ядерного оружия

Фото: mfa.gov.by

Владимир Макей

Минск способен на жесткие ответные шаги в случае размещения Польшей ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Известия». При этом он подчеркнул, что конфликты нужно стараться урегулировать в формате диалога.

Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги, — сказал дипломат.

Какие именно это будут шаги, Макей не уточнил, но отметил, что «сегодня ничего нельзя исключать». Он также выразил уверенность, что «наши руководители обсуждали и такие варианты».

При этом глава белорусского МИД считает, что конфликты с соседними странами надо стараться урегулировать в духе диалога, искать нужные каналы для коммуникации. Однако соседи. по его словам, к этому не прислушиваются.

Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией. В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран, — резюмировал Макей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава обсуждает с США вопрос присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала. По его словам, проблема заключается в том, что в стране нет ядерного оружия и нет никаких признаков того, что удастся получить его. Дуда заметил, что эта тема открыта.

В свою очередь президент Белоруссии заявил, что страна стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия, в связи с чем необходимо принять меры в области безопасности, так как подобным оружием Белоруссия не располагает. Он также добавил, что затронул вопрос возможного размещения в Польше ядерного оружия в ходе переговоров с Владимиром Путиным.