Белоруссия ответит Евросоюзу своими санкциями

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что комплекс ответных мер со стороны республики в отношении Евросоюза готов. Он в интервью телеканалу «Беларусь 1» добавил, что в Минске не ждут, что страны Запада введут новые санкции.
Список узнают в своё время адресаты, — подчеркнул премьер.
Головченко выразил надежду, что «разгорячённые головы остудятся и взвесят» среди прочего интересы своего бизнеса в Белоруссии.
Он считает, что раз в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, то политики тех стран должны подумать о судьбе своих бизнесов.
Ранее стало известно, что власти Белоруссии подготовили пакет ответных санкций в отношении Евросоюза, при этом в Минске надеются, что на Западе «разгорячённые головы » не станут вводить новые меры против республики, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр РБ Роман Головченко.