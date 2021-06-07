Белоруссия ответит Евросоюзу своими санкциями

https://static.news.ru/photo/d9e55024-c64f-11eb-9bd1-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Hastegard/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что комплекс ответных мер со стороны республики в отношении Евросоюза готов. Он в интервью телеканалу «Беларусь 1» добавил, что в Минске не ждут, что страны Запада введут новые санкции.

Список узнают в своё время адресаты, — подчеркнул премьер.

Головченко выразил надежду, что «разгорячённые головы остудятся и взвесят» среди прочего интересы своего бизнеса в Белоруссии.

Он считает, что раз в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, то политики тех стран должны подумать о судьбе своих бизнесов.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии подготовили пакет ответных санкций в отношении Евросоюза, при этом в Минске надеются, что на Западе «разгорячённые головы » не станут вводить новые меры против республики, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр РБ Роман Головченко.