Белоруса выдворили из Литвы за службу в армии 20 лет назад

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Уроженца Белоруссии, жившего в Литве с 2006 года, разлучили с семьей и выслали на родину, сообщает Delfi. Власти балтийской республики сочли, что мужчина представляет угрозу национальной безопасности, поскольку 20 лет назад он проходил службу в белорусской армии.

О произошедшем изданию рассказала супруга белоруса. Женщина пояснила, что она сама и двое их несовершеннолетних детей имеют литовское гражданство. У мужа был временный вид на жительство, который он периодически продлял.

В феврале текущего года мужчина в очередной раз обратился за продлением документа. После девятимесячного ожидания ответа ему отказали и потребовали немедленно покинуть территорию Литвы. По словам жены белоруса, ему не дали времени не только на обжалование отказа в продлении вида на жительство, но и на подготовку к отъезду.

Приехали пограничники и на машине с этим документом отвезли на границу. Он в шоке, в полном шоке. Полжизни прожил здесь, здесь его семья, — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали из России, несмотря на приостановленное решение об аннулировании вида на жительство. Сотрудники полиции забрали его из Центра временного содержания иностранцев, отвезли в аэропорт Екатеринбурга и отправили в Казахстан. В издании, где работает журналист, пояснили, что он является гражданином Казахстана, но последние восемь лет живет в Перми. За это время мужчина не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.