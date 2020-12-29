Bellingcat опубликует данные о поездках возможных отравителей Навального

https://static.news.ru/photo/ef7f0272-4a76-11eb-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Христо Грозев Фото: christogrozev/twitter.com

Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что до конца года опубликует все данные о поездках возможных отравителей оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Грозев является автором расследования, в котором утверждается, что к покушению на политика причастны сотрудники ФСБ. Накануне в соцсетях появились предположения, что информация о передвижениях людей, которые могут быть причастны к применению химоружия, помогла бы выявить их возможных жертв.

Как сообщал NEWS.ru, российский оппозиционный политик Алексей Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

В своём Telegram-канале Навальный сообщил, что намерен передать запись разговора и имеющиеся материалы в правоохранительные органы.

Ранее оппозиционер рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

В Кремле отрицают причастность государственных структур к отравлению Алексея Навального.