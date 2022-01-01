В Белграде клуб на воде затонул во время празднования Нового года Известный белградский клуб на воде «Фристайлер» затонул во время празднования Нового года

Фото: Социальные сети

В Белграде во время празднования Нового года затонул известный клуб Freestyler. Об этом сообщает портал 192.rs. По имеющимся данным, в результате инцидента жертв нет.

Затонул известный сплав Freestyler. После того, как сплав начал тонуть, была проведена эвакуация. Одна девушка получила легкие травмы. На месте работают полиция и скорая помощь, — говорится в сообщении.

Белградские клубы на воде — сплавы — располагаются на старых дебаркадерах и на протяжении десятилетий остаются серой зоной с точки зрения соблюдения норм по;арной безопасности и безопасного поведения на воде, так как не подпадают ни под одну юрисдикцию. При этом сплавы пользуются большой популярностью у мtстной молодежи и туристов.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в ночь на 25 декабря в ночном клубе Unique во Владивостоке. Сотрудники заведения смогли сами потушить огонь. В результате ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

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