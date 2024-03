В январе 1998 года в автономном крае Косово и Метохии начались столкновения албанских партизан-сепаратистов с югославской армией и полицией. В сентябре Совет Безопасности ООН призвал Белград вывести войска из этих областей. Альянс предупредил Сербию, что в случае неисполнения требований перейдет к активным военным действиям.

24 марта 1999 года без согласия Совета Безопасности ООН в рамках операции «Союзная сила» силы НАТО начали бомбардировку Сербии. Операция продолжалась 78 дней — до 10 июня. Согласно плану Альянса, сухопутные войска не принимали участие в боевых действиях. Армия НАТО наносила удары ракетами и управляемыми бомбами по важным стратегическим военным и гражданским объектам на территории Сербии.

Помимо авиации, Альянс задействовал флот: три авианосца, два рейсера, шесть ударных подводных лодок, семь эсминцев, четыре десантных корабля и 13 фрегатов.

В результате бомбардировок НАТО были повреждены мосты, дороги, железнодорожные пути, около 300 фабрик, 69 школ, 39 медицинских учреждений и 176 памятников культуры. Как сообщили тогда власти СРЮ, за время операции погибли более 1700 гражданских, среди них — почти 400 детей.

В ходе атак НАТО использовало боеприпасы с обедненным ураном. Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич высказала мнение, что после бомбардировок выросло количество случаев рака и мужского бесплодия среди граждан. Она назвала действия Альянса «бесчеловечным экспериментом».

Бывший консультант президента Сербии политолог Вадим Самодуров предположил в разговоре с NEWS.ru, что сербы до сих пор страдают от последствий атак НАТО.

«Это радиационное загрязнение, большое количество больных раком — и статистика по заболеваемости вовсе не снижается, а только увеличивается. Это, безусловно разрушенная инфраструктура: можно поехать в Белград, там до сих пор стоят здания, которые пострадали в ходе бомбардировок», — считает Самодуров.

По его мнению, атаки 1999 года «сломили дух сербов». «Молодое поколение смотрит на те события гораздо спокойнее. Но их отцы совершенно по-другому оценивали бомбардировку», — добавил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2022 году заявил, что удары по Югославии сказались на системе международных отношений. Как он добави, все это спровоцировало «нынешний кризис безопасности», коснувшийся Европы.

Фото: Russell Gordon / DanitaDelimont/Global Look Press

Во время ударов НАТО по Сербии Россия попыталась создать свою зону влияния в Косово. Москва перебросила колонну бронетехники из Боснии и Герцеговины. Десантники из РФ, которыми командовал будущий глава Ингушетии, ныне — замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, заняли аэродром Слатина близ Приштины, опередив войска НАТО. Этот маневр российской армии назвали «броском на Приштину».

В итоге после переговоров Москвы и представителей НАТО было принято решение о совместной миротворческой миссии в Косове. В 2003 году российские военные покинули автономный округ.

20 марта верхняя и нижняя палаты Федерального собрания РФ выступили по поводу бомбардировок НАТО 1999 года. Их представители обратились к ООН и мировым парламентским организациям.

«Совместно с коллегами из Государственной думы мы подготовили проект Обращения палат Федерального собрания с жесткой оценкой и осуждением этой агрессии. В нем мы выражаем негодование и глубокую тревогу в связи с попытками коллективного Запада предать забвению жертвы кровавых натовских преступлений, возложить на самих сербов вину за развязывание войн на Балканах», — заявил на заседании верхней палаты глава международного комитета Совета Федерации, бывший замглавы МИД Григорий Карасин.

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press

Григорий Карасин