Белград сближается с НАТО. Неужели сербы забыли удары Альянса в 1999-м?

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Бомбардировка Югославии силами НАТО

В воскресенье, 24 марта, исполнилось 25 лет со дня нападения армии Организации Североатлантического договора (НАТО) на Сербию, которая на тот момент была частью Союзной Республики Югославия (СРЮ). В 1999 году впервые за всю историю существования Альянса его войска приняли участие в боевых действиях. Теперь президент Сербии Александр Вучич планирует сближение с НАТО. Значит ли это, что Белград простил организации бомбардировки и сможет ли он при этом сохранить отношения с Москвой — в материале NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Из-за чего НАТО начало бомбардировки Сербии

В январе 1998 года в автономном крае Косово и Метохии начались столкновения албанских партизан-сепаратистов с югославской армией и полицией. В сентябре Совет Безопасности ООН призвал Белград вывести войска из этих областей. Альянс предупредил Сербию, что в случае неисполнения требований перейдет к активным военным действиям.

24 марта 1999 года без согласия Совета Безопасности ООН в рамках операции «Союзная сила» силы НАТО начали бомбардировку Сербии. Операция продолжалась 78 дней — до 10 июня. Согласно плану Альянса, сухопутные войска не принимали участие в боевых действиях. Армия НАТО наносила удары ракетами и управляемыми бомбами по важным стратегическим военным и гражданским объектам на территории Сербии.

Помимо авиации, Альянс задействовал флот: три авианосца, два рейсера, шесть ударных подводных лодок, семь эсминцев, четыре десантных корабля и 13 фрегатов.

Фото: EPA/TASS Бомбардировка Югославии силами НАТО

Какими были последствия бомбардировок НАТО для Сербии

В результате бомбардировок НАТО были повреждены мосты, дороги, железнодорожные пути, около 300 фабрик, 69 школ, 39 медицинских учреждений и 176 памятников культуры. Как сообщили тогда власти СРЮ, за время операции погибли более 1700 гражданских, среди них — почти 400 детей.

В ходе атак НАТО использовало боеприпасы с обедненным ураном. Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич высказала мнение, что после бомбардировок выросло количество случаев рака и мужского бесплодия среди граждан. Она назвала действия Альянса «бесчеловечным экспериментом».

Бывший консультант президента Сербии политолог Вадим Самодуров предположил в разговоре с NEWS.ru, что сербы до сих пор страдают от последствий атак НАТО.

«Это радиационное загрязнение, большое количество больных раком — и статистика по заболеваемости вовсе не снижается, а только увеличивается. Это, безусловно разрушенная инфраструктура: можно поехать в Белград, там до сих пор стоят здания, которые пострадали в ходе бомбардировок», — считает Самодуров.

По его мнению, атаки 1999 года «сломили дух сербов». «Молодое поколение смотрит на те события гораздо спокойнее. Но их отцы совершенно по-другому оценивали бомбардировку», — добавил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2022 году заявил, что удары по Югославии сказались на системе международных отношений. Как он добави, все это спровоцировало «нынешний кризис безопасности», коснувшийся Европы.

Фото: Russell Gordon / DanitaDelimont/Global Look Press

Какова позиция РФ по поводу бомбардировок НАТО 1999 года

Во время ударов НАТО по Сербии Россия попыталась создать свою зону влияния в Косово. Москва перебросила колонну бронетехники из Боснии и Герцеговины. Десантники из РФ, которыми командовал будущий глава Ингушетии, ныне — замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, заняли аэродром Слатина близ Приштины, опередив войска НАТО. Этот маневр российской армии назвали «броском на Приштину».

В итоге после переговоров Москвы и представителей НАТО было принято решение о совместной миротворческой миссии в Косове. В 2003 году российские военные покинули автономный округ.

20 марта верхняя и нижняя палаты Федерального собрания РФ выступили по поводу бомбардировок НАТО 1999 года. Их представители обратились к ООН и мировым парламентским организациям.

«Совместно с коллегами из Государственной думы мы подготовили проект Обращения палат Федерального собрания с жесткой оценкой и осуждением этой агрессии. В нем мы выражаем негодование и глубокую тревогу в связи с попытками коллективного Запада предать забвению жертвы кровавых натовских преступлений, возложить на самих сербов вину за развязывание войн на Балканах», — заявил на заседании верхней палаты глава международного комитета Совета Федерации, бывший замглавы МИД Григорий Карасин.

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press Григорий Карасин

Сенатор считает, что безнаказанность стран НАТО создала предпосылки для новых акций по всему миру, которые якобы проводятся с целью борьбы за ценности «свободы и демократии». Карасин призвал ООН решительно осудить операцию 1999 года и противодействовать попыткам искажения исторической правды о той трагедии. Он потребовал привлечь государства Североатлантического блока к правовой и моральной ответственности за агрессию в отношении Сербии.

Член того же комитета сенатор Таймураз Мансуров в свою очередь напомнил, что Вацлав Гавел, занимавший в конце 1990-х пост президента Чехии, назвал действия НАТО «гуманитарной бомбардировкой». Он сравнил трагедию в Югославии с событиями в Донбассе. По его мнению, западные политики «слепнут» и «глохнут», не замечая, что там происходит. «Россия все помнит, ничего не забудет и не простит», — добавил Мансуров.

В какой ситуации сейчас Косово

Спустя пять лет Косово провозгласило независимость, но до сих пор считается лишь частично признанным государством. Россия, Китай, Индия, Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция по-прежнему считают его частью Сербии.

Кандидат исторических наук балканист Мария Третьякова объяснила NEWS.ru, что в резолюции Совбеза ООН № 1244 говорилось о введении в Косово самоуправления. «Согласно Брюссельским соглашениям с Белградом от 2013 года, на севере края, где компактно живут сербы, планировалось создать Союз сербских муниципалитетов», — напомнила эксперт.

27 февраля 2023 года лидеры Косово приняли соглашение о нормализации отношений, инициатором которого выступил ЕС. В нем говорится, что республика должна пойти на диалог с Евросоюзом, чтобы обеспечить «надлежащий уровень самоуправления» для этнической сербской общины.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com Бомбардировка Югославии силами НАТО

Почему Сербия сближается с НАТО и отдаляется от России

Глава Сербии Александр Вучич решил налаживать тесные связи с НАТО. Летом 2023 года состоялись совместные учения войск республики и Североатлантического альянса, которые назывались «Платиновый волк». Чуть позже генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил президенту Сербии провести новые маневры. Несмотря на переговоры с представителями Альянса, Вучич публично отрицает необходимость вступления страны в организацию.

Политолог Самодуров напомнил, что Сербия заявляла о желании стать членом Евросоюза. По мнению эксперта, ее интеграция с Западом неизбежно приведет к тому, что страна окажется на пороге НАТО.

«Да, в Москве все еще говорят о том, что Россия и Сербия — братские страны. Однако эта риторика не имеет никаких реальных оснований. Сербия никак не вливается в орбиту российских интересов. Нет больших совместных инфраструктурных проектов между нашими странами, начатых за последние 25 лет», — высказал мнение собеседник.

Самодуров сомневается, что РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с Сербией. «Весь кредитно-финансовый сектор страны принадлежит Франции, Австрии, Германии. С точки с точки зрения инвестиций Сербия разделена между Китаем, Европой, Эмиратами и Саудовской Аравией, и доля российских на этом фоне ничтожна», — объяснил эксперт.

Политолог считает, что Белграду сейчас сложно развивать отношения и вступать в какие-то союзные блоки с Москвой. «Для Сербии уже логичнее выстраивать долгосрочные отношения с Западом», — предположил Самодуров.

Эксперт назвал фантастикой гипотезу о том, что Вучич нарочно пытается вступить в НАТО, чтобы потом стать там «вторым Орбаном» и тайком передавать Москве секреты организации.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Вучич

Третьякова считает, что у балканских славянских народов сейчас больше возможностей отстаивать суверенные права.

«Правительствам Балканских стран, в частности Сербии, особенно следует учитывать этот фактор в переговорном процессе с Евросоюзом. Открывается возможность более энергичной защиты исторических прав сербского народа в Косово», — подытожила эксперт.

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