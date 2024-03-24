В воскресенье, 24 марта, исполнилось 25 лет со дня нападения армии Организации Североатлантического договора (НАТО) на Сербию, которая на тот момент была частью Союзной Республики Югославия (СРЮ). В 1999 году впервые за всю историю существования Альянса его войска приняли участие в боевых действиях. Теперь президент Сербии Александр Вучич планирует сближение с НАТО. Значит ли это, что Белград простил организации бомбардировки и сможет ли он при этом сохранить отношения с Москвой — в материале NEWS.ru.
Из-за чего НАТО начало бомбардировки Сербии
В январе 1998 года в автономном крае Косово и Метохии начались столкновения албанских партизан-сепаратистов с югославской армией и полицией. В сентябре Совет Безопасности ООН призвал Белград вывести войска из этих областей. Альянс предупредил Сербию, что в случае неисполнения требований перейдет к активным военным действиям.
24 марта 1999 года без согласия Совета Безопасности ООН в рамках операции «Союзная сила» силы НАТО начали бомбардировку Сербии. Операция продолжалась 78 дней — до 10 июня. Согласно плану Альянса, сухопутные войска не принимали участие в боевых действиях. Армия НАТО наносила удары ракетами и управляемыми бомбами по важным стратегическим военным и гражданским объектам на территории Сербии.
Помимо авиации, Альянс задействовал флот: три авианосца, два рейсера, шесть ударных подводных лодок, семь эсминцев, четыре десантных корабля и 13 фрегатов.
Какими были последствия бомбардировок НАТО для Сербии
В результате бомбардировок НАТО были повреждены мосты, дороги, железнодорожные пути, около 300 фабрик, 69 школ, 39 медицинских учреждений и 176 памятников культуры. Как сообщили тогда власти СРЮ, за время операции погибли более 1700 гражданских, среди них — почти 400 детей.
В ходе атак НАТО использовало боеприпасы с обедненным ураном. Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич высказала мнение, что после бомбардировок выросло количество случаев рака и мужского бесплодия среди граждан. Она назвала действия Альянса «бесчеловечным экспериментом».
Бывший консультант президента Сербии политолог Вадим Самодуров предположил в разговоре с NEWS.ru, что сербы до сих пор страдают от последствий атак НАТО.
«Это радиационное загрязнение, большое количество больных раком — и статистика по заболеваемости вовсе не снижается, а только увеличивается. Это, безусловно разрушенная инфраструктура: можно поехать в Белград, там до сих пор стоят здания, которые пострадали в ходе бомбардировок», — считает Самодуров.
По его мнению, атаки 1999 года «сломили дух сербов». «Молодое поколение смотрит на те события гораздо спокойнее. Но их отцы совершенно по-другому оценивали бомбардировку», — добавил эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2022 году заявил, что удары по Югославии сказались на системе международных отношений. Как он добави, все это спровоцировало «нынешний кризис безопасности», коснувшийся Европы.
Какова позиция РФ по поводу бомбардировок НАТО 1999 года
Во время ударов НАТО по Сербии Россия попыталась создать свою зону влияния в Косово. Москва перебросила колонну бронетехники из Боснии и Герцеговины. Десантники из РФ, которыми командовал будущий глава Ингушетии, ныне — замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, заняли аэродром Слатина близ Приштины, опередив войска НАТО. Этот маневр российской армии назвали «броском на Приштину».
В итоге после переговоров Москвы и представителей НАТО было принято решение о совместной миротворческой миссии в Косове. В 2003 году российские военные покинули автономный округ.
20 марта верхняя и нижняя палаты Федерального собрания РФ выступили по поводу бомбардировок НАТО 1999 года. Их представители обратились к ООН и мировым парламентским организациям.
«Совместно с коллегами из Государственной думы мы подготовили проект Обращения палат Федерального собрания с жесткой оценкой и осуждением этой агрессии. В нем мы выражаем негодование и глубокую тревогу в связи с попытками коллективного Запада предать забвению жертвы кровавых натовских преступлений, возложить на самих сербов вину за развязывание войн на Балканах», — заявил на заседании верхней палаты глава международного комитета Совета Федерации, бывший замглавы МИД Григорий Карасин.
Сенатор считает, что безнаказанность стран НАТО создала предпосылки для новых акций по всему миру, которые якобы проводятся с целью борьбы за ценности «свободы и демократии». Карасин призвал ООН решительно осудить операцию 1999 года и противодействовать попыткам искажения исторической правды о той трагедии. Он потребовал привлечь государства Североатлантического блока к правовой и моральной ответственности за агрессию в отношении Сербии.
Член того же комитета сенатор Таймураз Мансуров в свою очередь напомнил, что Вацлав Гавел, занимавший в конце 1990-х пост президента Чехии, назвал действия НАТО «гуманитарной бомбардировкой». Он сравнил трагедию в Югославии с событиями в Донбассе. По его мнению, западные политики «слепнут» и «глохнут», не замечая, что там происходит. «Россия все помнит, ничего не забудет и не простит», — добавил Мансуров.
В какой ситуации сейчас Косово
Спустя пять лет Косово провозгласило независимость, но до сих пор считается лишь частично признанным государством. Россия, Китай, Индия, Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция по-прежнему считают его частью Сербии.
Кандидат исторических наук балканист Мария Третьякова объяснила NEWS.ru, что в резолюции Совбеза ООН № 1244 говорилось о введении в Косово самоуправления. «Согласно Брюссельским соглашениям с Белградом от 2013 года, на севере края, где компактно живут сербы, планировалось создать Союз сербских муниципалитетов», — напомнила эксперт.
27 февраля 2023 года лидеры Косово приняли соглашение о нормализации отношений, инициатором которого выступил ЕС. В нем говорится, что республика должна пойти на диалог с Евросоюзом, чтобы обеспечить «надлежащий уровень самоуправления» для этнической сербской общины.
Почему Сербия сближается с НАТО и отдаляется от России
Глава Сербии Александр Вучич решил налаживать тесные связи с НАТО. Летом 2023 года состоялись совместные учения войск республики и Североатлантического альянса, которые назывались «Платиновый волк». Чуть позже генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил президенту Сербии провести новые маневры. Несмотря на переговоры с представителями Альянса, Вучич публично отрицает необходимость вступления страны в организацию.
Политолог Самодуров напомнил, что Сербия заявляла о желании стать членом Евросоюза. По мнению эксперта, ее интеграция с Западом неизбежно приведет к тому, что страна окажется на пороге НАТО.
«Да, в Москве все еще говорят о том, что Россия и Сербия — братские страны. Однако эта риторика не имеет никаких реальных оснований. Сербия никак не вливается в орбиту российских интересов. Нет больших совместных инфраструктурных проектов между нашими странами, начатых за последние 25 лет», — высказал мнение собеседник.
Самодуров сомневается, что РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с Сербией. «Весь кредитно-финансовый сектор страны принадлежит Франции, Австрии, Германии. С точки с точки зрения инвестиций Сербия разделена между Китаем, Европой, Эмиратами и Саудовской Аравией, и доля российских на этом фоне ничтожна», — объяснил эксперт.
Политолог считает, что Белграду сейчас сложно развивать отношения и вступать в какие-то союзные блоки с Москвой. «Для Сербии уже логичнее выстраивать долгосрочные отношения с Западом», — предположил Самодуров.
Эксперт назвал фантастикой гипотезу о том, что Вучич нарочно пытается вступить в НАТО, чтобы потом стать там «вторым Орбаном» и тайком передавать Москве секреты организации.
Третьякова считает, что у балканских славянских народов сейчас больше возможностей отстаивать суверенные права.
«Правительствам Балканских стран, в частности Сербии, особенно следует учитывать этот фактор в переговорном процессе с Евросоюзом. Открывается возможность более энергичной защиты исторических прав сербского народа в Косово», — подытожила эксперт.
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