Белград и Приштина достигли договоренности Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов

Фото: CÃ©Zaro De Luca/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter, что он получил гарантии от премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти, что теперь косовские сербы смогут без затруднений перемещаться между Сербией и Приштиной с помощью собственных карточек ID. По словам дипломата, сербские власти пошли на встречные уступки по этому вопросу.

Сербы Косово, а также все другие граждане смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счет от премьера Курти, — написал Боррель.

Глава евродипломатии поблагодарил Курти и президента Сербии Александра Вучича за их лидерские качества.

Ранее премьер Косово заявил, что Приштина не будет откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами. При этом он отметил, что 1 сентября будет «тихим, обычным днем».

26 августа Вучич по итогам встречи с представителями ЕС и США заявил, что трем сторонам не удалось достичь компромисса по вопросу вступающего в силу 1 сентября запрета Приштины на проезд в Косово автомобилей с сербскими номерами.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово усилилась в июле. Тогда косовские власти объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы.