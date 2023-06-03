Белгородскую область атаковали западной техникой WP: диверсанты ВСУ использовали технику из США и стран ЕС для атаки на Белгородскую область

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область 1 июня, использовали технику из США и стран Евросоюза, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. По данным издания, речь идет об американских и польских автомобилях, а также о винтовках из Бельгии и Чехии.

Источники WP уточнили, что три автомобиля MRAP диверсионно-разведывательной группы были привезены из США, еще один — из Польши. Помимо этого, у нападавших был как минимум один противотанковый комплекс АТ-4.

1 июня Минобороны России сообщило, что группа диверсантов пыталась прорваться на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки с правого берега Северского Донца. В результате боя с российскими военнослужащими солдаты ВСУ были рассеяны.

В ведомстве также заявили, что в общей сложности в атаке на Белгородскую область участвовали до 70 украинских боевиков. Из них 50 были ликвидированы. Кроме того, ВСУ потеряли шесть единиц техники, включая РСЗО «Град».

Военнослужащим, отразившим атаку ВСУ, были вручены государственные награды — орден Мужества, Георгиевские кресты IV степени и медали «За отвагу». Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова.