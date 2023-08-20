«Белгород на членство в НАТО»: Зеленский отметился неожиданным предложением Зеленский предложил отдать Белгород в обмен на членство Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство республики в Североатлантическом альянсе. Таким образом глава государства ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО.

Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО, — сказал Зеленский.

Приграничная Белгородская область, а также столица региона регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, только за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили 156 различных боеприпасов по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому районам и Шебекинскому городскому округу. Кроме того, на подлете к Белгороду силами противовоздушной обороны были сбиты 12 целей.

До этого в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому в Белгороде получила ранения десятилетняя девочка. Также повреждения получил многоквартирный жилой дом и 15 автомобилей.

В начале августа на железной дороге в Белгороде устроили диверсию. Преступники подожгли батарейный шкаф, пытаясь уничтожить семь аккумуляторов в районе станции Крейда.