Бельгия закроется от Великобритании на сутки из-за нового штамма COVID-19

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Бельгия закроет границу с Великобританией минимум на 24 часа из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Накануне аналогичные меры приняли власти Нидерландов. Недавно Лондон заявил о регистрации ещё одного штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выявление Туманным Альбионом более агрессивного типа COVID-19. Ведомство пообещало предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях. В Британии продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований, отметили в ВОЗ.

Вслед за Нидерландами Бельгия также закроет свою границу с Соединённым Королевством в это воскресенье [20 декабря] в ответ на обнаружение в стране нового типа COVID-19, — передаёт телеканал RTBF.

Новый тип вируса, по предварительной оценке, может быть на 70% заразней прежнего, но ничто пока не указывает на его большую опасность с точки зрения смертности или госпитализации.

Тысячи жителей Лондона стремятся покинуть город из-за объявленных премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новых ограничений на фоне пандемии COVID-19. Политик ввёл в стране жёсткий локдаун. На вокзалах и в аэропортах образовались огромные очереди, а на автомагистралях заторы, так как обитатели столицы стремились успеть уехать из мегаполиса до наступления 20 декабря, когда распоряжение кабмина официально вступает в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии готовится к прекращению авиасообщения с Великобританией и ЮАР. Причина заключается в обнаружении в этих странах мутировавшего штамма коронавирусной инфекции. Что касается Нидерландов, то там запрет на въезд граждан Соединённого Королевства действует до 1 января 2021 года, но, скорее всего, будет продлён.