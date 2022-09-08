Бельгия выступила против потолка цен на российский газ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Бельгия выступила против введения в Евросоюзе ценового потолка на трубопроводный газ, поставляемый из России, передает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Однако Брюссель предложил ограничить стоимость всего импортного топлива с учетом цен в Азии.

Бельгия хочет, чтобы такая мера была введена с учетом цен на газ в Азии, — говорится в сообщении.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввода ценового потолка на российский газ, который поставляется в страны Евросоюза. Она отметила, что ЕК в скором времени планирует выступить с подобной инициативой.

В ответ на такие заявления ЕК Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что Россия перестанет поставлять ресурсы в случае установления на них потолка цен. Он назвал бредом и чушью данные ограничения со стороны ЕС. По словам главы государства, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из РФ. Он также подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.