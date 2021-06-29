Бельгия выдала России Али Оздамирова, который атаковал школу в Чечне в 1996 году. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

По данным следствия, в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе № 2 в селе Гелдаган. Он решил похитить выплаты для учителей и создал вооружённую группу. Имея при себе автоматы, участники группировки атаковали школу. Они ворвались в кабинет директора, убили его, ранили ещё одного человека, забрав более 40 миллионов рублей.

После нападения участники банды скрылись, распорядившись деньгами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.