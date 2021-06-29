Власти Бельгии выдали России организатора нападения на школу в Чечне
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:52, 29 июня 2021
Фото: NEWS.ru
Бельгия выдала России Али Оздамирова, который атаковал школу в Чечне в 1996 году. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры России.
По данным следствия, в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе № 2 в селе Гелдаган. Он решил похитить выплаты для учителей и создал вооружённую группу. Имея при себе автоматы, участники группировки атаковали школу. Они ворвались в кабинет директора, убили его, ранили ещё одного человека, забрав более 40 миллионов рублей.
После нападения участники банды скрылись, распорядившись деньгами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.
Ранее МИД РФ предупредил граждан об угрозе ареста в США. Как пояснили в МИД, в последнее время на фоне обострившихся двусторонних отношений преследование российских сограждан приобрело характер настоящей охоты. Спецслужбы США игнорируют юридические механизмы и международные договорённости, используют нечистоплотные методы для слежки за отправившимися за границу россиянами, арестовывают и просто открыто захватывают людей в сотрудничестве с силовиками других стран.